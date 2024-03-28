Россияне пытаются прорвать оборону и задействуют авиацию: что происходит на фронте (карта)

Горячее в Донецкой области

В четверг, 28 марта, уже 764-й день полномасштабной войны с Россией. За последние сутки на фронте произошло 60 боевых столкновений, почти половина из них – на Новопавловском направлении.

Об этом сообщает Генштаб Украины. На Купянском направлении продолжается затишье, за последние сутки не было зафиксировано вражеских штурмов.

Силы обороны отразили 5 атак на Лиманском направлении. Враг пытался продвинуться в районе двух населенных пунктов: Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской.

Лиманское направление на DeepStateMAP

На Бахмутском направлении за последние сутки было совершено 4 атаки. Россияне вели наступательные действия в районе Андреевки и Ивановского Донецкой области.

Бахмутское направление на DeepStateMAP

За последние сутки на Авдеевском направлении зафиксировано 14 вражеских атак. Войска РФ при поддержке авиации пытались прорвать оборону, наступая вблизи населенных пунктов Невельское, Семеновка и Бердичи Донецкой области.

Авдеевское направление на DeepStateMAP

Больше всего атак на Новопавловском направлении. Россияне за последние сутки совершили 27 штурмов. Они пытались прорвать оборону вблизи населенных пунктов Георгиевка и Новомихайловка.

Новопавловское направление на DeepStateMAP

В Ореховском направлении враг 4 раза при поддержке авиации штурмовал позиции Сил обороны. Российские войска пытались продвинуться в районах Роботино Запорожской области и Старомайорского Донецкой.

Ореховское направление на DeepStateMAP

За минувшие сутки враг совершил одну атаку на позиции ВСУ на Херсонском направлении. Россияне пытались выбить Силы обороны из плацдармов на левобережье.

Ночь на 28 марта в Украине была неспокойной. Враг атаковал спящие города беспилотниками. Взрывы прогремели в Запорожье и Харькове. Беспокойно было также в Днепропетровской и Одесской областях. Всего ВСУ сбили 26 из 28 дронов.

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