Россияне пытаются прорвать оборону и задействуют авиацию: что происходит на фронте (карта)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Горячее в Донецкой области
В четверг, 28 марта, уже 764-й день полномасштабной войны с Россией. За последние сутки на фронте произошло 60 боевых столкновений, почти половина из них – на Новопавловском направлении.
Об этом сообщает Генштаб Украины. На Купянском направлении продолжается затишье, за последние сутки не было зафиксировано вражеских штурмов.
Силы обороны отразили 5 атак на Лиманском направлении. Враг пытался продвинуться в районе двух населенных пунктов: Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской.
На Бахмутском направлении за последние сутки было совершено 4 атаки. Россияне вели наступательные действия в районе Андреевки и Ивановского Донецкой области.
За последние сутки на Авдеевском направлении зафиксировано 14 вражеских атак. Войска РФ при поддержке авиации пытались прорвать оборону, наступая вблизи населенных пунктов Невельское, Семеновка и Бердичи Донецкой области.
Больше всего атак на Новопавловском направлении. Россияне за последние сутки совершили 27 штурмов. Они пытались прорвать оборону вблизи населенных пунктов Георгиевка и Новомихайловка.
В Ореховском направлении враг 4 раза при поддержке авиации штурмовал позиции Сил обороны. Российские войска пытались продвинуться в районах Роботино Запорожской области и Старомайорского Донецкой.
За минувшие сутки враг совершил одну атаку на позиции ВСУ на Херсонском направлении. Россияне пытались выбить Силы обороны из плацдармов на левобережье.
Ночь на 28 марта в Украине была неспокойной. Враг атаковал спящие города беспилотниками. Взрывы прогремели в Запорожье и Харькове. Беспокойно было также в Днепропетровской и Одесской областях. Всего ВСУ сбили 26 из 28 дронов.
Ранее "Телеграф" писал о первом применении КАБ УМПБ Д-30 по Харькову. Это новое оружие россиян.