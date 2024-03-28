Росіяни намагаються прорвати оборону та залучають авіацію: що відбувається на фронті (карта)

Найгарячіше у Донецькій області

У четвер, 28 березня, вже 764 день повномасштабної війни з Росією. За останню добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень, майже половина з них ― на Новопавлівському напрямку.

Про це повідомляє Генштаб України. На Куп’янському напрямку продовжується затишшя, за останню добу не було зафіксовано ворожих штурмових дій.

Сили оборони відбили 5 атак на Лиманському напрямку. Ворог намагався просунутись у районі двох населених пунктів: Терни Донецької області та Білогорівка Луганської.

Лиманський напрямок на DeepStateMAP

На Бахмутському напрямку за останню добу було здійснено 4 атаки. Росіяни вели наступальні дії в районі Андріївки та Іванівського Донецької області.

Бахмутський напрямок на DeepStateMAP

За останню добу на Авдіївському напрямку зафіксовано 14 ворожих атак. Війська РФ за підтримки авіації намагались прорвати оборону, наступаючи поблизу населених пунктів Невельське, Семенівка та Бердичі Донецької області.

Авдіївський напрямок на DeepStateMAP

Найбільше атак на Новопавлівському напрямку. Росіяни за останню добу здійснили 27 штурмів. Вони намагались прорвати оборону поблизу населених пунктів Георгіївка та Новомихайлівка.

Новопавлівський напрямок на DeepStateMAP

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази за підтримки авіації штурмував позиції Сил оборони. Російські війська намагались просунутись в районах Роботиного Запорізької області та Старомайорського Донецької.

Оріхівський напрямок на DeepStateMAP

За минулу добу ворог здійснив одну атаку на позиції ЗСУ на Херсонському напрямку. Росіяни намагались вибити Сили оборони з плацдармів на лівобережжі.

Ніч на 28 березня в Україні була неспокійною. Ворог атакував сплячі міста безпілотниками. Вибухи прогриміли у Запоріжжі та Харкові. Неспокійно було також у Дніпропетровській та Одеській областях. Усього ЗСУ збили 26 з 28 дронів.

Раніше "Телеграф" писав про перше застосування КАБ УМПБ Д-30 по Харкову. Це нова зброя росіян.