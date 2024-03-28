В Запоріжжі прогриміли вибухи: місто атакували ударні безпілотники росіян

Більшу частину БПЛА знищили, але є пошкодження будинків

Російські терористи вночі 28 березня здійснили наліт іранськими ударними безпілотниками на Запоріжжя, де раніше була атакована гребля ДніпроГЕСу. Більшість безпілотників було знищено протиповітряною обороною, проте частина впала на приватний сектор у місті.

Про це написав голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Спочатку він повідомив про вибухи, потім додав, що внаслідок атаки є пошкодження будинків.

"Ворог наніс удари безпілотниками по приватним цивільним будинкам Запоріжжя. Є постраждалі. Інформацію щодо кількості постраждалих та руйнування уточнюємо", – написав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що влада показала перші фото після вибухів на ДніпроГЕС. На знімках видно наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, що в Запоріжжі 22 березня під час ракетного удару по ДніпроГЕС в об’єкт потрапило 8 ракет, було 2 прямі попадання по ГЕС-1 і ГЕС-2. Робота першої була припинена, а друга взагалі перебуває в критичному стані.

Масований обстріл Росією об’єктів критичної інфраструктури вранці 22 березня вже названий міністром енергетики Германом Галущенком наймасштабнішим за весь час війни. Водночас пролунали як прогнози про "не дуже добрі новини" для української енергетики, так і стримано оптимістичні оцінки. Але вже зрозуміло, що після атаки терористів гідроелектростанцію, скоріше за все, доведеться перебудовувати.