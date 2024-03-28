В Запорожье прогремели взрывы: город атаковали ударные беспилотники россиян

Большую часть БПЛА уничтожили, но есть повреждения домов

Российские террористы ночью 28 марта совершили налет иранскими ударными беспилотниками на Запорожье, где ранее была атакована плотина ДнепроГЭСа. Большинство беспилотников были уничтожены противовоздушной обороной, однако часть упала на частный сектор в городе.

Об этом написал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Сначала он сообщил о взрывах, затем добавил, что в результате атаки есть повреждения домов.

"Враг нанес удары беспилотниками по частным гражданским домам Запорожья. Есть пострадавшие. Информацию о количестве пострадавших и разрушении уточняем", – написал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что власти показали первые фото после взрывов на ДнепроГЭС. На снимках видны последствия вражеской атаки.

Напомним, что в Запорожье 22 марта во время ракетного удара по ДнепроГЭС в объект попало 8 ракет, было 2 прямых попадания по ГЭС-1 и ГЭС-2. Работа первой была приостановлена, а вторая вообще находится в критическом состоянии.

Массированный обстрел Россией объектов критической инфраструктуры утром 22 марта уже назван министром энергетики Германом Галущенко самым масштабным за все время войны. В то же время прозвучали как прогнозы о "не очень хороших новостях" для украинской энергетики, так и сдержанные оптимистичные оценки. Но уже понятно, что после атаки террористов гидроэлектростанцию, скорее всего, придется перестраивать.