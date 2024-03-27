У Запоріжжі пролунали потужні вибухи: що відомо

Ворог міг застосувати високоточні ракети для удару по місту

У Запоріжжі близько 17:00 пролунали потужні вибухи. Мешканців міста закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомляють моніторингові канали. Інформації про постраждалих та пошкодження на цей час немає.

У мережі публікують відео, на якому видно клубок диму у небі. Поки що неясно, чи приліт, чи силам ППО вдалося збити ворожу мету в повітрі.

Тривогу у Запорізькій області оголосили о 16:07. Голова ОВА Іван Федоров попередив, що існує загроза застосування авіаційних керованих ракет Х-59 по Запорізькій області. Вже через пів години в місті пролунали вибухи. Наразі невідомо, чи саме цими ракетами ворог завдав удару, чи використав інше озброєння.

Нагадаємо, що вдень 27 березня армія РФ вдарила по Харкову та влучила у багатоповерхівки в Шевченківському районі. Згодом очільник Харківської ОВА заявив, що ворог вперше вдарив по місту КАБ великого калібру.

А за кілька годин до цього вибухи чули у Миколаєві. Очільник ОВА Віталій Кім повідомив, що поранено 6 осіб, одна з них у важкому стані.

Також "Телеграф" повідомляв, що в ніч на 27 березня Росія атакувала Україну "Шахедами". Вибухи чули у трьох регіонах країни.