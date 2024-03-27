Росія вдарила по Харкову КАБами: що це за бомби і чому це погана новина

КАБ здатні пробити бетонні перекриття

Армія РФ вдень 27 березня вдарила по житловому району Харкова. В результаті атаки пошкоджено багатоповерхові будинки, влада повідомляє про загиблих і поранених.

У моніторингових каналах була інформація, що ворог запустив по Харківській області керовані авіаційні бомби (КАБ). Проте офіційний точний тип озброєння встановлюється.

У Харківській ОВА повідомляють, що ворог вдарив по Шевченківському району Харкова. Він знаходиться на півночі міста і, як наслідок, найближчий до кордону з РФ. Глава ОВА Олег Синєгубов заявив, що за попередніми даними, ворог вперше по Харкову завдав удару саме керованим боєприпасом великого калібру.

"Телеграф" розібрався в тому, що таке КАБ і яку має руйнівну силу.

Керована авіаційна бомба (КАБ) оснащена аеродинамічними поверхнями та системою наведення для підвищення точності. Вона належить до високоточної зброї, оскільки поєднує точність влучання і потужність бойової частини.

Авіаційні бомби скидаються з літаків — вони відокремлюються від носіїв чи то під дією гравітації, чи то примусово. Дальність польоту залежить від швидкості літака і висоти — чим вище обидві змінні, тим далі летітиме бомба. Щоб запустити КАБ по Україні, російським літакам не потрібно влітати в зону поразки ППО, достатньо підлетіти до лінії фронту на відстані 40-50 км і звідти запустити снаряд.

Російська армія використовує два основні види керованих авіабомб:

УПАБ-500В і 1500В — вони відразу створювалися як керовані;

перероблені ФАБи (фугасні авіаційні бомби), до яких прикріплюють модулі корекції та керування польотом. До них належать ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500. Цифра в цьому випадку означає вагу в кг. Носіями КАБів є літаки Су-24, Су-30, Су-34, Су-35.

Відомо, що Росія активно використовує такі авіабомби:

УПАБ-500В вагою 500 кг;

УПАБ-1500В вагою 1500 кг;

"Гром-Е2" (варіант "Гром-Е1" без двигуна та зі збільшеною бойовою частиною);

"Дрель" (російська плануюча касетна авіаційна бомба).

КАБ-500Кр, КАБ-1500 (кориговані авіаційні бомби).

ФАБ-500, ФАБ-500, ФАБ-1500.

Характеристика КАБ

Дальність польоту КАБ від 10 до 140 км, або навіть більше, все залежить від типу боєприпасу. Як правило, вони оснащені GPS-навігацією та крилами. Збити саму авіабомбу практично неможливо, тому потрібно знищувати її носії.

КАБи призначені для ударів по нерухомим наземним або надводним малорозмірним цілям, наприклад залізобетонним укриттям, злітно-посадковим смугам, мостам, кораблям, об’єктам ВПК і так далі. Також їх застосовують для ударів по піхоті та техніці противника.

Бойова частина бомби може бути бетонобійною і легко руйнує бетонні перекриття, у тому числі вибуховою хвилею. Тому застосування цих авіабомб у житлових будинках може мати вкрай руйнівні наслідки.

Зазначимо, що відстань від Харкова до кордону з Росією близько 30 км, а до Білгорода – близько 70 км. Шевченківський район Харкова найпівнічніший і розташований найближче до кордону.

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