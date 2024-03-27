"Сьогодні тривогу не ігноруємо": заступник міністра попередив українців та звернувся до власників укриттів

Однією з головних загроз є швидкість нової ракети Путіна

У Кабміні попередили українців про небезпеку. Просять не ігнорувати майбутні повітряні тривоги.

З відповідною заявою виступив заступник Міністра зі стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко. Судячи з усього, його заява є попередженням про майбутній масований удар РФ.

"Сьогодні не ігноруємо тривогу", — сказав він.

Важливо відзначити, що 27 березня представник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що РФ накопичила в Криму кілька десятків гіперзвукових ракет "Циркон", якими, як виявилося, нещодавно атакували Київ. За її словами, окупанти наразі обрали нову тактику терористичного тиску.

"Ворог може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом, зокрема, на столицю", — говорила вона.

Тут варто зазначити, що раніше "Телеграф" розповідаємо, чим саме небезпечна ракета "Циркон". Дізнатися про це ви можете у нашому матеріалі. Але однією з його головних загроз є швидкість. Через це між оголошенням про загрозу та ударом минає зовсім мало часу.

На інфографіці можна побачити приблизний час підльоту цієї зброї до великих міст України:

Важливо напам'ятати, що Україна має зброю, яка гарантовано збиває "Циркон". Дізнатися докладніше про це ви можете, перейшовши на посилання.

Раніше ми писали про всі подробиці удару по Києву, який відбувався ракетами "Циркон".