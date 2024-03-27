Ворог вибрав нову тактику: Гуменюк попередила про загрозу для Києва

Ворог застосовує гіперзвукові ракети з особливою метою

Росія почала бити Україною протикорабельною ракетою "Циркон" великої дальності, щоб після її запуску тривога з півдня поширювалася навіть на Київ. Ворог продовжує використовувати тактику терористичного тиску.

Про це в ефірі телемарафону сказала представник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, точковий терор з акцентом на столицю час від часу може продовжуватися.

"Загарбники обрали тактику терористичного тиску, оскільки зазвичай під час балістичної загрози з півдня "червоніли" лише південні та південно-східні регіони. Ворог може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом, зокрема, на столицю", — зазначила Гуменюк.

Також вона додала, що кількадесят ракет "Циркон" російські окупанти тримають на мілітарі хаб типу Крим.

Довідка: гіперзвукова ракета "Циркон" летить як літак, а розганяється до величезної швидкості за допомогою двох потужних двигунів. Перший дає їй поштовх, а другий розганяє до гіперзвуку, роблячи його практично невразливим для систем протиповітряної оборони. Основні характеристики:

Швидкість польоту: 8-9 мА.

Маса бойової частини: орієнтовно 300 чи 400 кг.

Дальність: 400-600 км. до 1000 км.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є лише два зенітно-ракетні комплекси, які здатні на перехоплення ракети "Циркон". Україна має зброю, яка може її збити.