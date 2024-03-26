Україна має зброю, яка гарантовано збиває "Циркон"

Як мінімум один тип ЗРК на озброєнні ЗСУ може їх збивати

Ракетний удар по Києву 25 березня запам’ятався застосуванням новітніх російських гіперзвукових ракет "Циркон". За рахунок високої, надзвукової швидкості, ця зброя особливо складна для перехоплення, є лише два зенітно-ракетні комплекси, які гарантовано на це здатні.

Про це пише у своєму блозі військовий експерт Андрій Харук. При цьому, за його словами, у розпорядженні України поки що лише один такий комплекс.

Уламки Циркона у Києві

Як зазначає експерт, такий малий час між часом оголошення повітряної тривоги у Києві та вибухами 25 березня – близько хвилини, а весь час польоту зайняло близько 3 хвилин, говорило про застосування надшвидкісних ракет. Найбільш швидкою ракетою в РФ (швидкість від 5,5 до 7,5 М, тобто швидкостей звуку або 6600 — 9000 км/год) якраз і є протикорабельна 3М22 "Циркон". Так, розпіарений "Кинжал" має лише твердопаливний ракетний двигун, а 3М22 ще й твердопаливний ракетний прискорювач, що збільшує швидкість "Циркону".

Протикорабельне призначення ж "Циркона" робить її настільки небезпечною за рахунок високої швидкості та подвійної (радіолокаційної та інерційної) системи наведення для підвищеної точності. Ще однією її особливістю є той факт, що не цілком зрозуміло, яким чином здійснюється їхній пуск, оскільки стріляти кораблі Чорноморського флоту, обладнані під ракети "Калібр", не можуть. Найімовірніше є наземні варіанти пускових установок аналогічні береговим ракетним комплексам "Кут" (стаціонарний в районі Севастополя) і мобільним "Редут".

Як підкреслює Андрій Харук, під час атаки на Київ 25 березня було заявлено про збиття двох "Цирконів", на що здатні лише дві ЗРК. Один із них, SAMP/Т, своєю ракетою "Астер-30" може збивати цілі швидкістю до 4,5 М або 5400 км/год, до яких якраз знижує швидкість "Циркона" на кінцевому маршруті польоту. І такий комплекс Україна має.

Другий ЗРК, американський THAAD, озброєний ракетою, здатною розвивати швидкість до 8,2 М або 9850 км/год, тобто гарантовано вражати Циркон з його максимальними 9000 км/год. У грудні 2023 року Україна звернулася до США з проханням включити цей комплекс у постачання для ЗСУ у 2024 році.