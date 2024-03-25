Удар по Києву: ЗМІ дізналися, куди летіли обидві російські ракети

Ціллю ракетної атаки на Київ 25 березня були офіси СБУ. Дві балістичні ракети росіяни націлили на приміщення, де знаходились високопосадовці.

Про це пише Kyiv Post, спираючись на дані джерела. Станом на 13:00 відомо вже про 7 постраждалих.

За даними джерел у СБУ, дві балістичні ракети були запущені з окупованого Росією Криму. Вони мали уразити два офіси Служби безпеки.

Ця ракетна атака була присвячена Дню Служби безпеки України, який святкують 25 березня, за словами джерела.

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