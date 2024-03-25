Уламки пошкодили декілька будівель, є постраждалі: що відомо про наслідки ракетної атаки на Київ

Постраждала багатоповерхівка та нежитлова будівля

Після російської атаки на Київ у понеділок, 25 березня, було зафіксовано падіння уламків повітряних цілей у різних районах столиці. Також є постраждалі серед цивільного населення.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. Водночас місцеві телеграм-канали поширюють інформацію про значні руйнування багатоквартирного будинку, що підтверджують офіційні джерела.

"Внаслідок ракетного удару по Києву в Печерському районі пошкоджено нежитлову будівлю, без послідуючого горіння. В Солом’янському р-ні пошкоджено багатоповерховий будинок. В Дніпровському та Голосіївському районах зафіксовано падіння уламків", — йдеться у повідомленні.

На фото, які публікують місцеві телеграм-канали видно, як уламки від однієї з постраждалих будівель розлетілись довкола, у тому числі і на проїжджу частину.

Водночас на вулиці Бойчука було обмежено рух. За даним поліції, транспорту складніше рухатись в обох напрямках.

Перекрита вулиця у столиці

У ДСНС повідомили, що унаслідок ракетної атаки росіян пошкоджено триповерхову будівлю спортзали у Печерському районі Києва, а також опублікували кадри з місця подій.

Усього постраждало пʼятеро осіб, серед яких — 16-річна дівчина-підліток.

"Уже пʼятеро постраждалих в Печерському районі. Трьом медики надали допомогу на місці. Двох — госпіталізували", — зазначив мер столиці Віталій Кличко.

Раніше "Телеграф" писав, що у Збройних силах України розповіли про результати відбиття російської ракетної атаки на Київ, яка відбулася 25 березня. Декілька цілей вдалося знищити.