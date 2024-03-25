Обломки повредили несколько зданий, есть пострадавшие: что известно о последствиях ракетной атаки на Киев
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Пострадала многоэтажка и нежилое здание
После российской атаки на Киев в понедельник, 25 марта, было зафиксировано падение обломков воздушных целей в разных районах столицы. Также есть пострадавшие среди гражданского населения.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация. Местные телеграмм-каналы распространяют информацию о значительных разрушениях многоквартирного дома, что подтверждают официальные источники.
"В результате ракетного удара по Киеву в Печерском районе повреждено нежилое здание, без последующего горения. В Соломенском р-не поврежден многоэтажный дом. В Днепровском и Голосеевском районах зафиксировано падение обломков", — говорится в сообщении.
На публикующих местные телеграмм-каналы фото видно, как обломки от одного из пострадавших зданий разлетелись вокруг, в том числе и на проезжую часть.
В то же время на улице Бойчука было ограничено движение. По данным полиции, транспорту сложнее двигаться в обоих направлениях.
В ГСЧС сообщили, что в результате ракетной атаки россиян повреждено трехэтажное здание спортзала в Печерском районе Киева, а также опубликовали кадры с места событий.
Всего пострадали пять человек, среди которых — 16-летняя девушка-подросток.
"Уже пять пострадавших в Печерском районе. Троим медики оказали помощь на месте. Двое — госпитализированы", — отметил мэр столицы Виталий Кличко.
Ранее "Телеграф" писал, что в Вооруженных силах Украины рассказали о результатах состоявшейся 25 марта отражения российской ракетной атаки на Киев. Несколько целей удалось уничтожить.