Обломки повредили несколько зданий, есть пострадавшие: что известно о последствиях ракетной атаки на Киев

Пострадала многоэтажка и нежилое здание

После российской атаки на Киев в понедельник, 25 марта, было зафиксировано падение обломков воздушных целей в разных районах столицы. Также есть пострадавшие среди гражданского населения.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация. Местные телеграмм-каналы распространяют информацию о значительных разрушениях многоквартирного дома, что подтверждают официальные источники.

"В результате ракетного удара по Киеву в Печерском районе повреждено нежилое здание, без последующего горения. В Соломенском р-не поврежден многоэтажный дом. В Днепровском и Голосеевском районах зафиксировано падение обломков", — говорится в сообщении.

На публикующих местные телеграмм-каналы фото видно, как обломки от одного из пострадавших зданий разлетелись вокруг, в том числе и на проезжую часть.

В то же время на улице Бойчука было ограничено движение. По данным полиции, транспорту сложнее двигаться в обоих направлениях.

Перекрытая улица в столице

В ГСЧС сообщили, что в результате ракетной атаки россиян повреждено трехэтажное здание спортзала в Печерском районе Киева, а также опубликовали кадры с места событий.

Всего пострадали пять человек, среди которых — 16-летняя девушка-подросток.

"Уже пять пострадавших в Печерском районе. Троим медики оказали помощь на месте. Двое — госпитализированы", — отметил мэр столицы Виталий Кличко.

Ранее "Телеграф" писал, что в Вооруженных силах Украины рассказали о результатах состоявшейся 25 марта отражения российской ракетной атаки на Киев. Несколько целей удалось уничтожить.