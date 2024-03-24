Ракеты Х-101 у России никогда не закончатся, но они могут стать бессмысленными

В последних массированных атаках прослеживается занятная закономерность

При масштабных обстрелах Украины с воздуха в период с 21 по 24 марта 2024 года Россия не нагружала стратегические бомбардировщики Ту-95МС более чем 4 ракетами, хотя они способны нести 8 снарядов, которые ВПК страны-террористки активно производит. Такая тенденция наблюдается еще с конца 2022 года и указывает на проблемы с техническим состоянием бортов.

С конца первого года полномасштабной войны РФ изредка нагружала стратегические бомбардировщики более чем четырьмя ракетами. На эту интересную деталь указал журналист, блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Российский военно-промышленный комплекс активно производит ракеты типа Х-101/555/55. По мнению Коваленко, они у РФ никогда не закончатся.

Вот только смысла от них будет мало, если закончатся боеспособные стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые несут ракеты этого типа. Эти самолеты не производятся в России. И, учитывая тенденцию к снижению загрузки бортов, можно говорить о проблемах с ресурсами и техническим состоянием авиации.

Коваленко также привел в пример цифры. Он указал количество задействованных стратегических истребителей во время последних массированных ударов по Украине и загрузку бортов:

21 марта ― задействовано 11 Ту-95МС, выпустивших 29 ракет (на каждом борту по 2-3 снаряда);

22 марта ― с 13 стратегических истребителей запустили 40 ракет (3-4 с самолета);

24 марта ― 14 Ту-95МС выпустили 39 ракет (каждый по 2-3 снаряда).

Отметим, что носить такие ракеты также могут борты Ту-160. У них большая вместительность, ведь за раз они смогут запустить сразу 12 авиационных снарядов.

Для справки: Ракеты Х-101 являются стратегическими крылатыми ракетами класса "воздух – земля", которые производятся отечественным ВПК России. Их максимальная дальность составляет 5500 тыс. км. Это одна из самых дорогих ракет у РФ. Стоимость одной единицы составляет 13 млн долларов. Непредсказуемая траектория может составлять проблему для противовоздушной обороны (ПВО).

Украинские защитники эффективно борются с крылатыми ракетами Х-101/555/55. Это самые легкие цели для ПВО. В 2023 году удалось сбить 90% ракет Х-101/555/55. Чуть ниже эффективность была для "шахедов" (81%).

Ранее "Телеграф" писал, что во время обстрела Украины 24 марта российская ракета влетела в воздушное пространство Польши. Но ее не сбили. Позднее польские власти объяснили, почему приняли такое решение.