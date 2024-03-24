Ракети Х-101 у Росії ніколи не закінчаться, але вони можуть стати безглуздими

В останніх масованих атаках простежується цікава закономірність

За масштабних обстрілів України з повітря в період з 21 по 24 березня 2024 року Росія не навантажувала стратегічні бомбардувальники Ту-95МС більш ніж 4 ракетами, хоча вони здатні нести 8 снарядів, які ВПК країни-терористки активно виробляє. Така тенденція спостерігається ще з кінця 2022 року та вказує на проблеми з технічним станом бортів.

З кінця першого року повномасштабної війни РФ зрідка навантажувала стратегічні бомбардувальники більш як чотирма ракетами. На цю цікаву деталь вказав журналіст, блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Російський військово-промисловий комплекс активно виготовляє ракети типу Х-101/555/55. На думку Коваленка, вони у РФ ніколи не закінчаться.

От тільки сенсу від них буде мало, якщо закінчаться боєздатні стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які несуть ракети цього типу. Ці літаки не виробляються у Росії. І, враховуючи тенденцію до зниження завантаження бортів, можна говорити про проблеми з ресурсами та технічним станом авіації.

Коваленко також навів за приклад цифри. Він зазначив кількість задіяних стратегічних винищувачів під час останніх масованих ударів по Україні та завантаження бортів:

21 березня — задіяно 11 Ту-95МС, що випустили 29 ракет (на кожному борту по 2-3 снаряди);

22 березня — з 13 стратегічних винищувачів запустили 40 ракет (3-4 з літака);

24 березня — 14 Ту-95МС випустили 39 ракет (кожен по 2-3 снаряди).

Зазначимо, що носити такі ракети можуть борти Ту-160. У них велика місткість, адже за раз вони зможуть запустити одразу 12 авіаційних снарядів.

Для довідки: Ракети Х-101 є стратегічними крилатими ракетами класу "повітря — земля", які виробляє вітчизняний ВПК Росії. Їхня максимальна дальність становить 5500 тис. км. Це одна із найдорожчих ракет у РФ. Вартість однієї одиниці становить 13 млн доларів. Непередбачувана траєкторія може становити проблему протиповітряної оборони (ППО).

Українські захисники ефективно борються із крилатими ракетами Х-101/555/55. Це найлегші цілі для ППО. У 2023 році вдалося збити 90% ракет Х-101/555/55. Трохи нижча ефективність була для "шахедів" (81%).

Раніше "Телеграф" писав, що під час обстрілу України 24 березня російська ракета влетіла у повітряний простір Польщі. Але її не збили. Пізніше польська влада пояснила, чому ухвалила таке рішення.