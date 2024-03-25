Удар по Киеву: СМИ узнали, куда летели обе российские ракеты

Целью ракетной атаки на Киев 25 марта были офисы СБУ. Две баллистические ракеты россияне нацелили на помещение, где находились чиновники.

Об этом пишет Kyiv Post, опираясь на данные источники. По состоянию на 13:00 известно уже о семи пострадавших.

По данным источников в СБУ, две баллистические ракеты были запущены из оккупированного Россией Крыма. Они должны были поразить два офиса Службы безопасности.

Эта ракетная атака была посвящена Дню Службы безопасности Украины, который отмечается 25 марта, по словам источника.

Утром в столице прогремело несколько взрывов, силы ПВО уничтожили две баллистические ракеты. В результате удара в Печерском районе повреждено нежилое здание, без пожара; в Соломенском — также пострадала жилая многоэтажка; в Голосеевском есть падение обломков.

Семь пострадавших в Печерском районе. Двое из них госпитализированы. Спасатели продолжают ликвидировать последствия.

"Рядом с разрушенным помещением государственного учебного заведения находится общежитие, где было немало людей. К счастью, там разрушений нет и никто не пострадал", — сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на очередной ракетный удар по Киеву. Он также подтвердил, что российские террористы нанесли удар по столице баллистическими ракетами. И отметил, что, к сожалению, есть повреждения в домах в обычной городской застройке.

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