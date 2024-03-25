"Надо остановить этот террор": Зеленский показал фото последствий ракетного удара по Киеву

На месте продолжают работать оперативные службы

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной ракетный удар по Киеву, который в понедельник, 25 марта, нанесли российские оккупанты. Он также показал фотографии с места падения обломков ракет в столице.

Глава государства поблагодарил спасателей ГСЧС Украины, полицию, коммунальщиков и всех привлеченных служб, которые в это утро ликвидируют последствия российской атаки против Киева. Он подчеркнул, что российские террористы нанесли удар по столице баллистическими ракетами.

Президент отметил, что, к сожалению, есть повреждения в домах в обычной городской застройке. Продолжается разбор завалов.

"Мы не устаем повторять, что Украине нужно больше ПВО. Это безопасность для наших городов и сохранившиеся человеческие жизни. Всем нам в мире, кто уважает и защищает жизнь, нужно остановить этот террор", – подчеркнул Зеленский.

Стоит отметить, что по данным ГСЧС, по состоянию на 12:50 известно о 7 пострадавших в Печерском районе столицы. Из них 2 человека были госпитализированы.

Напомним, в понедельник, 25 марта, через несколько секунд после объявления тревоги в Киеве раздались взрывы. В результате ракетного удара в Печерском районе повреждено нежилое здание. В Соломенском районе поврежден многоэтажный дом. В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков. Есть потерпевшие.

В КМВА отметили, что устанавливается тип оружия, но это были две баллистические ракеты, летевшие с территории временно оккупированного Крыма. Командующий ВС ВСУ Николай Олещук сообщил, что противник запустил по столице две баллистические ракеты, которые силам ПВО удалось сбить.

В свою очередь мониторинговые паблики, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что удар мог быть совершен противокорабельными ракетами "Циркон". Также в сети ходит версия, что удар мог быть нанесен с помощью модернизированных ракет "Оникс".