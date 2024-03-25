Путинцы бредят про здание СБУ и две установки Patriot: куда на самом деле упали обломки российской ракеты

На месте продолжают работать оперативные службы

В понедельник, 25 марта, российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Киеву. В результате в Печерском районе было повреждено нежилое здание.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного трехэтажного здания. По его словам, она являлась одним из помещений спортивного назначения государственного учебного заведения. В соседних жилых домах повреждены окна.

"В результате сегодняшней атаки врага, слава Богу, нет попаданий в многоэтажные жилые дома. И пока жертв нет", — подчеркнул Кличко.

Уничтоженное здание спортивного зала

В то же время в российских пропагандистских пабликах распространяется информация о том, что это разрушенное здание якобы было "центром принятия решений СБУ". Кроме того, российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на силовиков РФ сообщило, что во время сегодняшней атаки в киевском аэропорту "Жуляны" якобы были уничтожены два ЗРК Patriot.

В свою очередь в Министерстве культуры и информационной политики Украины подтвердили, что вражеская ракета разрушила часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука. В частности, полностью разрушены спортивный зал, конгресс-холл и выставочный центр. Также существенные повреждения получили помещения кафедр и аудитории заведения.

Напомним, в понедельник, 25 марта, через несколько секунд после объявления тревоги в Киеве раздались взрывы. В результате ракетного удара в Печерском районе повреждено нежилое здание. В Соломенском районе поврежден многоэтажный дом. В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков. Есть потерпевшие.

В КМВА отметили, что устанавливается тип оружия, но это были две баллистические ракеты, летевшие с территории временно оккупированного Крыма. Командующий ВС ВСУ Николай Олещук сообщил, что противник запустил по столице две баллистические ракеты, которые силам ПВО удалось сбить.

В свою очередь мониторинговые паблики, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что удар мог быть совершен противокорабельными ракетами "Циркон". Также в сети ходит версия, что удар мог быть нанесен с помощью модернизированных ракет "Оникс".