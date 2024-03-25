"Нельзя терять ни минуты": посол США эмоционально отреагировала на ракетную атаку по Киеву

В США возмущены новой атакой россиян

Украина прямо сейчас нуждается в помощи Соединенных Штатов Америки, поскольку Россия продолжает атаковать страну ракетами и беспилотниками. Нельзя терять ни минуты.

Об этом в соцсети X (Twitter) сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк. По ее словам, за последние пять дней Россия запустила сотни ракет и беспилотников против суверенной страны.

"Сегодня утром Россия снова атакует Украину гиперзвуковыми ракетами. Громкие взрывы в Киеве", — написала посол.

Напомним, в понедельник, 25 марта, через несколько секунд после объявления тревоги в Киеве раздались взрывы. В результате ракетного удара в Печерском районе повреждено нежилое здание. В Соломенском районе поврежден многоэтажный дом. В Днепровском и Голосеевском районах зафиксировано падение обломков. Есть потерпевшие.

В КГВА отметили, что устанавливается тип оружия, но это были две баллистические ракеты, летевшие с территории временно оккупированного Крыма. Командующий ВС ВСУ Николай Олещук сообщил, что противник запустил по столице две баллистические ракеты, которые силам ПВО удалось сбить.

В свою очередь мониторинговые паблики, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что удар мог быть совершен противокорабельными ракетами "Циркон". Также в сети ходит версия, что удар мог быть нанесен с помощью модернизированных ракет "Оникс".