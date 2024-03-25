"Не можна втрачати ні хвилини": посол США емоційно відреагувала на ракетну атаку по Києву

У США обурені новою атакою росіян

Україна прямо зараз потребує допомоги Сполучених Штатів Америки, оскільки Росія продовжує атакувати країну ракетами та безпілотниками. Не можна втрачати ні хвилини.

Про це у соцмережі X (Twitter) повідомила посол США в Україні Бріджіт Брінк. За її словами, за останні 5 днів Росія запустила сотні ракет і безпілотників проти суверенної країни.

"Сьогодні вранці Росія знову атакує Україну гіперзвуковими ракетами. Гучні вибухи в Києві", — написала посол.

Нагадаємо, у понеділок, 25 березня, за кілька секунд після оголошення тривоги у Києві пролунали вибухи. Внаслідок ракетного удару в Печерському районі пошкоджено нежитлову будівлю. В Солом’янському районі пошкоджено багатоповерховий будинок. В Дніпровському та Голосіївському районах зафіксовано падіння уламків. Є потерпілі.

У КМВА зазначили, що наразі встановлюється тип зброї, але це були дві балістичні ракети, які летіли з території тимчасово окупованого Криму. Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук повідомив, що противник запустив по столиці дві балістичні ракети, які силам ППО вдалося збити.

Своєю чергою моніторингові пабліки, посилаючись на власні джерела, стверджують, що удар могло бути здійснено протикорабельними ракетами "Циркон". Також у мережі ходить версія, що удару міг бути завдано за допомогою модернізованих ракет "Онікс".