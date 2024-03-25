Путінці марять про будівлю СБУ та дві установки Patriot: куди насправді впали уламки російської ракети

На місці продовжують працювати оперативні служби

У понеділок, 25 березня, російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Києву. Внаслідок цього у Печерському районі було пошкоджено нежитлову будівлю.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої триповерхової будівлі. За його словами, вона була одним з приміщень спортивного призначення державного навчального закладу. В сусідніх житлових будинках пошкоджені вікна.

"Внаслідок сьогоднішньої атаки ворога, слава Богу, немає влучань в багатоповерхові житлові будинки. І наразі жертв немає", — підкреслив Кличко.

Знищена будівля спортивного залу

Водночас у російських пропагандистських пабліках поширюється інформація про те, що ця зруйнована будівля нібито була "центром прийняття рішень СБУ". Крім того, російське пропагандистське видання ТАСС з посиланням на силовиків РФ повідомило, що під час сьогоднішньої атаки у київському аеропорту "Жуляни" було нібито знищено два ЗРК Patriot.

Своєю чергою у Міністерстві культури та інформаційної політики України підтвердили, що ворожа ракета зруйнувала частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Зокрема, вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-хол та виставковий центр. Також суттєвих пошкоджень зазнали приміщення кафедр та авдиторії закладу.

Нагадаємо, у понеділок, 25 березня, за кілька секунд після оголошення тривоги у Києві пролунали вибухи. Внаслідок ракетного удару в Печерському районі пошкоджено нежитлову будівлю. В Солом’янському районі пошкоджено багатоповерховий будинок. У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків. Є потерпілі.

У КМВА зазначили, що наразі встановлюється тип зброї, але це були дві балістичні ракети, які летіли з території тимчасово окупованого Криму. Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук повідомив, що противник запустив по столиці дві балістичні ракети, які силам ППО вдалося збити.

Своєю чергою моніторингові пабліки, посилаючись на власні джерела, стверджують, що удар могло бути здійснено протикорабельними ракетами "Циркон". Також у мережі ходить версія, що удару міг бути завдано за допомогою модернізованих ракет "Онікс".