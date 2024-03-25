Воронка от ракеты поражает: новые фото последствий ракетной атаки на Киев

Воронка от российской ракеты в несколько раз больше человеческого роста

Во время новой российской ракетной атаки на Киев обломки вражеского оружия повредили многоэтажку в городе. Однако, к сожалению, это не единственные последствия.

КГВА опубликовала фото последствий российского удара еще с одной локации. На них можно увидеть колоссальные повреждения.

Возле одного из жилых домов образовалась огромная воронка. Её масштабы поражают и, судя по снимкам, она в несколько раз больше человеческого роста.

Сам жилой дом также получил повреждения.

Отметим, что в настоящий момент известно о пяти пострадавших в результате ракетной атаки. Самой младшей из них — 16 лет.

Как сообщал "Телеграф", командующий ВС ВСУ Николай Олещук рассказал о результатах отражения российской ракетной атаки на Киев 25 марта. Противник запустил по столице две баллистические ракеты. Их тип сейчас устанавливаются. Силы ПВО сбили обе ракеты.

Напомним, россияне могли ударить по Киеву ракетами "Циркон" или "Оникс". Мы рассказывали о каждой из них.