Ракетный удар по Киеву: полиция показала фото разрушенного здания

Враг атаковал столицу в третий раз за последние 5 дней

Около 10:30 в понедельник, 25 марта, россияне атаковали Киев двумя баллистическими ракетами, они были сбиты, но падение обломков привело к разрушениям. Есть пострадавшие, появились первые фото с места падения обломков ракеты. На месте работают наряды полиции, медики и спасатели ГСЧС

В КМВА уточнили, что россияне около 10:30 запустили на Киев две баллистические ракеты с территории временно оккупированного Крыма. Обе вражеские ракеты уничтожены силами и средствами ПВО.

В результате удара в Печерском районе повреждено нежилое здание. В Соломенском районе поврежден многоэтажный дом. В Днепровском и Голосеевском районах зафиксировано падение обломков.

"Есть пострадавшие, информация о количестве выясняется", — сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

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