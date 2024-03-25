Даже испугаться не успели: киевляне рассказали о первых минутах после взрывов (эксклюзивные фото и видео)

Под завалами могут находиться люди

Киевляне рассказали, что во время ракетной атаки на Киев 25 марта баллистическим вооружением даже не успели испугаться. Обломки упали в нескольких районах столицы, поврежден трехэтажный дом.

"Телеграф" публикует эксклюзивные фото и видео с места событий в Печерском районе. Предварительно известно уже о пяти пострадавших.

Попадание было в нежилой дом, но он получил значительные повреждения. Постройки вокруг тоже пострадали — вылетели окна, двери, автомобили побило.

"Взрыв. Бац, и все. Повылетали окна, двери. Все стало сизое, белое. Туман как говорится", — рассказывает очевидца.

По словам женщины, все произошло настолько быстро, что даже испугаться не успели. Большинство домов вокруг взрыва повреждено, но не сильно, вылетели только окна.

С пострадавшими работают психологи, но, по словам женщины, большинство уже привыкли и спокойно на это реагируют.

Заметим, что в результате взрыва в Печерском районе повреждено нежилое здание без пожара; в Соломенском — досталось жилой многоэтажке; в Днепровском и Голосеевском есть падение обломков.

Официальные источники говорят, что разрушен спортзал. Под обломками могут оставаться люди, поэтому производится поисково-спасательная операция.

Ранее "Телеграф" писал, что в ВСУ рассказали, какие ракеты запустили россияне и сколько они сбили.