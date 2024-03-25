Навіть злякатися не встигли: кияни розповіли про перші хвилини після вибухів (ексклюзивні фото та відео)

Під завалами можуть знаходитися люди

Кияни розповіли, що під час ракетної атаки на Київ 25 березня балістичним озброєнням, навіть не встигли злякатися. Уламки впали у декількох районах столиці, пошкоджено триповерховий будинок.

"Телеграф" публікує ексклюзивні фото та відео з місця подій у Печерському районі. Попередньо відомо вже про п’ятьох постраждалих.

Влучання було у нежилий будинок, але він зазнав значних ушкоджень. Будівлі навколо також постраждали — повилітали вікна, двері, автівки побило.

"Вибух. Бац, і все. Повилітали вікна, двері. Все стало сизе, біле. Туман як кажуть", — розповідає очевидиця.

За словами жінки, все відбулось настільки швидко, що навіть злякатися не встигли. Більшість будинків навколо вибуху пошкоджено, але не сильно, повилітали лише вікна.

З потерпілими працюють психологи, але, зі слів жінки, більшість вже звикли та спокійно на таке реагують.

Зауважимо, що внаслідок вибуху у Печерському районі пошкоджено нежитлову будівлю, без пожежі; у Солом'янському — дісталося житловій багатоповерхівці; у Дніпровському та Голосіївському є падіння уламків.

Офіційні джерела говорять, що зруйновано спортзал. Під уламками можуть залишатися люди, тому проводиться пошуково-рятувальна операція.

Раніше "Телеграф" писав, що у ЗСУ розповіли, які ракети запустили росіяни і скільки їх було збито.