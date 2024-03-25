Вирва від ракети вражає: нові фото наслідків ракетної атаки на Київ

Вирва від російської ракети в кілька разів більша за людський зріст

Під час нової російської ракетної атаки на Київ уламки ворожої зброї пошкодили багатоповерхівку у місті. Проте, на жаль, це єдині наслідки.

КГВА опублікувала фото наслідків російського удару з ще однієї локації. Там можна побачити колосальні ушкодження.

Біля одного з житлових будинків утворилася величезна вирва. Її масштаби вражають і, судячи зі знімків, вона в кілька разів більша за людський зріст.

Сам житловий будинок також отримав ушкодження.

Зазначимо, що зараз відомо про п’ятьох постраждалих внаслідок ракетної атаки. Наймолодшій із них — 16 років.

Як повідомляв "Телеграф", командувач ЗС ЗСУ Микола Олещук розповів про результати відбиття російської ракетної атаки на Київ 25 березня. Противник запустив по столиці дві балістичні ракети. Їхній тип зараз встановлюються. Сили ППО збили обидві ракети.

Нагадаємо, росіяни могли вдарити по Києву ракетами "Циркон" або "Онікс". Ми розповідали про кожну з них.