У Украины есть оружие, которое гарантированно сбивает "Циркон"

Как минимум один тип ЗРК ев вооружении ВСУ может их сбивать

Ракетный удар по Киеву 25 марта, запомнился применением новейших российских гиперзвуковых ракет "Циркон". За счет высокой, сверхзвуковой скорости, данное оружие особенно сложно для перехвата, есть лишь два зенитно-ракетных комплекса, которые гарантированно на это способны.

Об этом пишет в своем блоге военный эксперт Андрей Харук. При этом по его словам в распоряжении Украины пока только один такой комплекс.

Обломки Циркона в Киеве

Как отмечает эксперт, столь малое время между временем объявления воздушной тревоги в Киеве и взрывами 25 марта – около минуты, а все время полета заняло около 3 минут, говорило о применении сверхскоростных ракет. Наиболее быстрой ракетой в РФ (скорость от 5,5 до 7,5 М, то есть скоростей звука или 6600 — 9000 км/ч) как раз и является противокорабельная 3М22 "Циркон". Так, распиаренный "Кинжал" имеет только твердотопливный ракетный двигатель, а 3М22 еще и твердотопливный ракетный ускоритель, что увеличивает скорость "Циркона".

Противокорабельное назначение же "Циркона" делает ее столь опасной за счет высокой скорости и двойной (радиолокационная и инерционная) системе наведения для повышенной точности. Еще одной ее особенностью является тот факт, что не вполне понятно, каким образом осуществляется их пуск, поскольку стрелять ими корабли Черноморского флота, оборудованные под ракеты "Калибр", не могут. Вероятнее всего имеются наземные варианты пусковых установок аналогичные береговым ракетным комплексам "Утес" (стационарный в районе Севастополя) и мобильным "Редут".

Как подчеркивает Андрей Харук, в ходе атаки на Киев 25 марта было заявлено о сбитии двух "Цирконов", на что способны только два ЗРК. Один из них, SAMP/Т, своей ракетой "Астер-30" может сбивать цели скоростью до 4,5 М или 5400 км/ч, до которых как раз снижает скорость "Циркон" на конечном маршруте полета. И такой комплекс у Украины есть.

Второй ЗРК, американский THAAD, вооружен ракетой, способной развивать скорость до 8,2 М или 9 850 км/ч, то есть гарантированно поражать "Циркон" с его максимальными 9000 км/ч. В декабре 2023 года Украина обратилась к США с просьбой включить этот комплекс в поставки для ВСУ в 2024-м году.