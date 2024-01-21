Ей "всего" 40 лет, а она – легкая цель для ПВО: эксперт рассказал, какой ракетой враг может бить по югу Украины

Эксперт назвал причину по которой могли использовать столь старую ракету

В южных областях Украины были обнаружены обломки принятой на вооружение 60 лет назад противокорабельной ракеты П-35, которую оккупанты используют против Украины. Но как считает один из экспертов, это могла быть более новая ракета 3М44 "Прогресс".

Об этом пишет в своем блоге военный историк и эксперт Андрей Харук. По его словам, несмотря на улучшенные показатели, у 3М44 сохранились основные недостатки 60-летней П-35 и потому ее несложно будет уничтожить украинской ПВО.

Как утверждает эксперт, П-35 была принята на вооружение еще в 1962 году и является типичным представителем своего класса: четырехтонная крылатая ракета длиной 10 м может разогнаться до 1250 км/ч и доставить к цели – вражескому авианосцу — боевую часть массой почти в тонну.

Она оборудована турбореактивным двигателем и комбинированной системой наведения, традиционной для того времени: инерционная система, работающая на маршевом участке полета, и активная радиолокационная – на конечной. Последняя – по сути малогабаритный радар, который может транслировать сигнал на носитель. Благодаря такому решению, оператор может в ручном режиме выбрать приоритетную цель и направить на нее ракету. Дальность запуска П-35 составляет 250-270 км.

Ракета П-35 до пуска и после

Однако главным минусом П-35 являлась относительно небольшая скорость и большая высота полета на крейсерском участке (4-7 км). То есть, ЗРК и истребители-перехватчики пользуясь своим преимуществом, легко догоняли и уничтожали ракету, прекрасно видимую на радарах на таких больших высотах.

По этим причинам в начале 1980-х ее попытались модернизировать, но сделали это экстенсивным путем.

"Новая ракета 3М44 "Прогресс" имела увеличенную до 460 км дальность полета, но такую же скорость и траекторию. Только дальность конечного участка (когда ракета снижалась перед целью) увеличили с 20 до 50 км, а высоту полета на этом участке – со 100 до 25 м. Модифицировали также систему наведения, повысив защищенность от помех радиолинии связи между ракетой и носителем", — утверждает Андрей Харук, подчеркивая, что внешне новый вариант выглядит идентично П-35.

Отдельный вопрос – откуда производился запуск: корабли-носители таких ракет давно списаны, но есть береговые ракетные комплексы "Утес" (стационарный в районе Севастополя) и мобильный "Редут".

Запуск П-35 из берегового комплекса Утес

По мнению эксперта, скорее всего, стрельба производилась 3М44, выпущенной из "Утеса" у Севастополя, или из "Редута" — в этом случае пусковые установки, вероятно, были развернуты в степном Крыму. Но даже более современная ракета – цель сравнительно несложная, хорошо заметная на экранах радаров и относительно медленная.

"Сбить 3М44 существенно проще, чем, например, "Оникс" или Х-22, и для этого совсем не обязательно применять "Петриот". Использование же агрессором этих антикварных ракет, по моему мнению, может свидетельствовать об их стремлении истощить нашу ПВО, обеспечив прорыв к целям более современных ракет", — резюмирует Андрей Харук.

В то же время Украина готовится получить от Франции 40 современных крылатых ракет SCALP, SCALP EG и ее варианты.