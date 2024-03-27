Враг выбрал новую тактику: Гуменюк предупредила об угрозе для Киева

Враг применяет гиперзвуковые ракеты с особой целью

Россия начала бить по Украине противокорабельной ракетой "Циркон" большой дальности, чтобы после ее запуска тревога с юга распространялась даже на Киев. Враг продолжает использовать тактику террористического давления.

Об этом в эфире телемарафона сказала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, точечный террор с акцентом на столицу время от времени может продолжаться.

"Захватчики избрали тактику террористического давления, поскольку обычно во время баллистической угрозы с юга "краснели" только южные и юго-восточные регионы. Враг может продолжать время от времени точечный террор с акцентом, в частности, на столицу", — отметила Гуменюк.

Также она добавила, что несколько десятков ракет "Циркон" российские оккупанты держат на милитаре хаб типа Крым.

Справка: гиперзвуковая ракета "Циркон" летит как самолет, а разгоняется до огромной скорости при помощи двух мощных двигателей. Первый дает ей толчок, а второй разгоняет к гиперзвуку, делая его практически неуязвимым для систем противовоздушной обороны. Главные характеристики:

Скорость полета: до 8-9 мА.

Масса боевой части: ориентировочно 300 или 400 кг.

Дальность: 400-600 км до 1000 км.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что есть всего два зенитно-ракетных комплекса, которые способны на перехват ракеты "Циркон". Украина имеет оружие, которое может ее сбить.