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"Циркон" не залишає шансу встигнути в укриття: експерт назвав час підльоту ракети до міст України

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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Запуск "Циркону" з корабля
Запуск "Циркону" з корабля. Фото росЗМІ

Запуск цієї ракети важко зафіксувати

Експерт Defense Express Валерій Рябих розрахував час підльоту російської ракети "Циркон", якою, за попередніми даними, у понеділок був атакований Київ, до деяких міст України. Він зазначає, що у разі удару цими ракетами дуже складно попередити про атаку вчасно.

Він пояснив, що складно зафіксувати момент запуску "Циркону". Про це Рябих сказав у коментарі Telegram-каналу "Труха".

Згідно з його розрахунками, якщо, як це сталося під час атаки на Київ 25 березня, ракета запускатиметься з території окупованого Криму, то вона долетить:

  • до Києва — за 6-8 хвилин;
  • до Харкова — за 6,5-8,5 хвилин;
  • до Одеси — за 3-5 хвилин;
  • до Львова – за 10-12 хвилин.

Нагадаємо, згідно з висновками Defense Express, Росія застосувала для удару по Києву новітні ракети ЗМ22 "Циркон". Їхні уламки необхідно проаналізувати, щоб отримати якомога більше інформації про ці авіаснаряди.

Раніше "Телеграф" розповідав, що є російською ракетою "Циркон". Це гіперзвукова ракета, яка летить як літак та розганяється до неймовірної швидкості за допомогою двох потужних двигунів.