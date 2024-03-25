Просто диво, що не було дітей: ось так виглядала зруйнована "будівля ГУР-СБУ" у Києві (фото)

Вже відомо про 10 постраждалих

Під час ранкової атаки російськими ракетами на Київ було зруйновано будівлю, у якій знаходився спортзал. За адресою Бойчука,32 була розміщена студія з художньої гімнастики для дітей.

У мережі вже публікують фото зруйнованої будівлі, та того як вона виглядала до удару. Зазвичай, у студії займаються діти віком від 8-10 років, але у вечірній час.

"Просто диво, що на момент удару там не було дітей", — пише український блогер Денис Казанський.

Зауважимо, путінська пропаганда пише, що ракетами було знищено будівлі ГУР та СБУ. І "жодного наміру" бити по цивільних, а тим паче дітям.

Окрім спортзалу, за словами мера столиці Віталія Кличка, поряд зі зруйнованим у Печерському районі будинком знаходиться гуртожиток, де було багато людей. На щастя, там руйнувань нема, і ніхто не постраждав.

За останньою інформацією від нього, у пошкодженій будівлі було травмовано 10 людей.

Рятувальні роботи продовжуються, ці цифри можуть бути не остаточними.

Місцеві жителі розповіли "Телеграфу" про перші хвилини після вибухів, а також про руйнування. За їх словами будівлі, які були поруч "з епіцентром влучання" постраждали, але не сильно. Повилітали вікна, двері, побило машини.

Раніше "Телеграф" писав, що внаслідок ракетного удару у Києві утворилась величезна вирва.