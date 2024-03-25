Просто чудо, что не было детей: вот так выглядело разрушенное "здание ГУР-СБУ" в Киеве (фото)

Уже известно о 10 пострадавших

Во время утренней атаки российскими ракетами в Киеве было разрушено здание, в котором находился спортзал. По адресу Бойчука,32 была размещена студия по художественной гимнастике для детей.

В сети уже публикуют фото разрушенного здания и того, как оно выглядело до удара. Как правило, в студии занимаются дети от 8-10 лет, но в вечернее время.

"Просто чудо, что на момент удара там не было детей", — пишет украинский блогер Денис Казанский.

Отметим, путинская пропаганда пишет, что ракеты уничтожили здания ГУР и СБУ. И "никакого намерения" бить по гражданским, а тем более детям.

Кроме спортзала, по словам мэра столицы Виталия Кличко, рядом с разрушенным в Печерском районе домом находится общежитие, где было много людей. К счастью, там разрушений нет, и никто не пострадал.

По последней информации от него, в поврежденном здании было травмировано 10 человек.

Спасательные работы продолжаются, эти цифры могут быть не окончательными.

Местные жители рассказали "Телеграфу" о первых минутах после взрывов, а также о разрушениях. По их словам здания, которые были рядом "с эпицентром попадания", пострадали, но не сильно. Вылетели окна, двери, побило машины.

Ранее "Телеграф" писал, что в результате ракетного удара в Киеве образовалась огромная воронка.