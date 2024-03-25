Ракетный удар по Киеву: жертвы могли быть страшными, в пострадавшем здании работали детские кружки

Количество пострадавших достигло 10

Утром в понедельник, 25 марта, Россияне нанесли ракетный удар по Киеву. Они ударили по столице баллистическими ракетами, повреждено трехэтажное здание, пострадало 10 человек, но все могло бы быть гораздо хуже.

Местные жители рассказали "Телеграфу", что людей в спортзале учебного заведения, куда попали россияне, не было – учеба студентов здесь не проводилась. Жертвы могли быть ужасными, если бы прилет случился вечером: в спортзале работали кружки для детей 8-10 лет. Они занимались там спортом и рисованием. Рисование проходило именно в том здании, которое разрушено.

В КМВА сообщили, что количество пострадавших в Печерском районе Киева возросло до 9 человек. Двое пострадавших госпитализированы, один из них — ребенок, у 5 человек — острая реакция на стресс). Спасательные работы продолжаются, эти цифры могут быть не окончательными.

Мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что рядом с разрушенным в Печерском районе зданием находится общежитие, где было много людей. К счастью, там разрушений нет, и никто не пострадал. По последней информации от него, в поврежденном здании было травмировано 10 человек.

Детальнее читайте в репортаже "Телеграфа" с места: Пострадавшие от взрыва на Печерске: "Уже не так холодно, так что не замерзнем" (фото, видео)

Как сообщал "Телеграф", по данным СМИ, целью ракетной атаки на Киев 25 марта были офисы СБУ. Две баллистические ракеты россияне нацелили на помещения, где находились чиновники.