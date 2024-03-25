Четыре района под ударом и много пострадавших: последствия ракетной атаки РФ на Киев
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На месте продолжают работать оперативные службы
В результате вражеского ракетного удара по Киеву в понедельник, 25 марта, пострадали 10 человек. Из них 2 людей были госпитализированы.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, в настоящее время в больнице остается одна пострадавшая, вторую – 16-летнюю девушку, уже выписали.
"Другим пострадавшим медики оказали помощь на месте. Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного здания", — подчеркнул Кличко
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