Чотири райони під ударом і багато постраждалих: наслідки ракетної атаки РФ на Київ

На місці продовжують працювати оперативні служби

Унаслідок ворожого ракетного удару по Києву у понеділок, 25 березня, постраждали 10 осіб. З них 2 людей були госпіталізовані.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, наразі в лікарні залишається одна постраждала, другу – 16-річну дівчину, вже виписали.

"Іншим постраждалим медики надали допомогу на місці. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої будівлі", — підкреслив Кличко.

Крім того, як повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації, внаслідок удару в Печерському районі було пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю. Зафіксовано руйнування на площі приблизно 100 м кв. Рятувальні роботи тривають.

У Солом’янському районі пошкоджено два приватних будинки. Інформація щодо постраждалих не надходила.

У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків ракети в лісосмузі. Інформація щодо постраждалих не надходила.

У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на територію приватної забудови. Було пошкоджено вікна приватного будинку та сталося загоряння нежитлового приміщення. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Нагадаємо, у понеділок, 25 березня, за кілька секунд після оголошення тривоги у Києві пролунали вибухи. У КМВА зазначили, що наразі встановлюється тип зброї, але це були дві балістичні ракети, які летіли з території тимчасово окупованого Криму. Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук повідомив, що противник запустив по столиці дві балістичні ракети, які силам ППО вдалося збити.

Своєю чергою моніторингові пабліки, посилаючись на власні джерела, стверджують, що удар могло бути здійснено протикорабельними ракетами "Циркон". Також у мережі ходить версія, що удару міг бути завдано за допомогою модернізованих ракет "Онікс".