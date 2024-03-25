Пострадавшие от взрыва на Печерске: "Уже не так холодно, так что не замерзнем" (фото, видео)

Киевляне говорят, что не успели испугаться и ждут решения власти относительно того, могут ли они вернуться в свои дома

На месте прилета — куча кирпичей и железа, сквозь дырявую стену остатков здания видны стулья и учебные принадлежности. Местные жители говорят, что людей в спортзале учебного заведения, куда попали россияне, не было – учеба студентов здесь не проводилась. Жертвы могли быть ужасными, если бы прилет случился вечером: в спортзале работали кружки – спортивные и рисование — для детей 8-10 лет. Рисование проходило именно в том здании, которое разрушено.

Жители шестиэтажки рядом с прилетом ждут решения властей о возможности вернуться домой. Дом уцелел, но остался ли безопасным для жильцов? Эксперты должны это определить.

На месте работают МЧС, приехали сотрудники "Красного креста", отличился мэр города. На балконе одного из домов вокруг растерянная бабушка сметает веником стекло и пыль. Стекло продолжает падать из окон многоэтажек на асфальт – пешеходам не дают пройти, улица перегорожена полностью.

Стекло из окон многоэтажек падает на асфальт до сих пор

Полиция отгоняет гражданских и профессиональных репортажников и стримеров. Вокруг скопилась толпа. То, что россияне могут нанести повторный удар, как они это делали не раз, кажется, никого не беспокоит. Люди говорят, что слышали выстрел ПВО, а затем сразу падение, вероятно, обломков.

– Вы живете рядом? — спрашиваю женщину с маленькой собачкой на руках. Песик дрожит, хозяйка говорит — от страха. Хорошо, что пережила обстрел.

Женщина услышала взрывы, у нее дома окна выдержали. Но ей сейчас страшнее оставаться в помещении.

– Везде страшно, но когда ты не понимаешь, что произошло, страшнее, так что я вышла сюда.

Люди боятся говорить на камеру. Однако охотно говорят не под запись. Впечатления единственные: не успели испугаться, потом пришло облегчение, что живы, потом страх, что кто-то погиб. Оделись, пошли на улицу.

"Я вышла, чтобы сходить в "Фору", — говорит местная жительница Юля. — Думала, все будет как всегда — либо тренировочная тревога, либо минут 20 до "прилета" есть, так что успею. Потом все начало взрываться. Первая мысль — а где бомбоубежище ближе всего? Вторая — у меня дома собака закрыта! Я автоматически побежала за собакой".

Юля улыбается, но признает, что очень испугана.

В кафе рядом с местом прилета сидят молодая женщина Ксения с сыном — в куртках поверх пижам. Она говорит, что сын еще спал, когда раздались взрывы.

"Сын посмотрел на побитые автомобили и сказал: "Мама, хорошо, что мы автомобиль не купили. Сейчас бы его тоже разбили". Мы расслабились. Мы же живем на Печерске, здесь вроде бы безопасно. Я проснулась, села выпить кофе — сирена и тут же взрывы, окна то ли открылись, то ли вылетели, квартира сразу же наполнилась пылью. Что делать? Если бежать на улицу, может быть повтор. Оставаться в доме — может быть прилет. А у нас дом с газом. Мы схватили документы и выбежали подальше от места прилета. В квартире — думаю, что посуда, мебель — все разбито".

Ее здание находится в 50 метрах от места прилета. Шестиэтажка уцелела, но полиция допустила только людей, пришедших забрать животных и пожилых родственников. Пока никого в дом не пускают — проверяют его на безопасность для людей.

"Ты знаешь будто-бы, что делать, но на самом деле в такой ситуации теряешься, — говорит она. — Я рада, что мы спали в пижамах и смогли просто быстро выбежать. Я сожалею, что оставила ноутбук. А "тревожный чемоданчик" давно уже перестала собирать".

Она начинает говорить с кем-то по телефону: "Когда думаешь о прилетах, это страшнее, чем когда это с тобой происходит. Но главное — я поняла, что вообще не знаю, что делать".

Возвращаюсь к пострадавшему дому. Пожилая женщина говорит по телефону: "У меня окна вылетели, но я жива, все ок".

Ирина Павловна живет в доме рядом с поврежденным зданием. Там же, где женщина с сыном.

"Только присела посмотреть телевизор, что там есть, когда — взрыв, — рассказала она "Телеграфу". — Бац — и все! Повылетали окна, двери, все стало сизое, белое, туман. Испугаться не успела. У нас в доме вылетели окна, сам дом целый".

Она говорит, что к ней подходил психолог с предложением помочь, но она отказалась. Выезжать из дома не собирается, потому что на улице уже не так холодно.

"Батареи теплые, я потрогала, так что не пропадем, – говорит Ирина Павловна. – Если что, будем спать одеты".

Расположенный рядом элитный ЖК не пострадал, но, похоже, местные жители настроены менее оптимистично. Хотя люди говорят, что на 15 этаже ЖК открывались окна. Когда корреспондент "Телеграфа" подходила к месту разбора завалов, с улочки, ведущей к элитному жилому массиву, спешно выезжала череда дорогих автомобилей.