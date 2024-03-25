Постраждалі від вибуху на Печерську: "Вже не так холодно, так що не замерзнем" (фото, відео)

Кияни говорять, що не встигли злякатись і чекають на рішення влади щодо того, чи можуть вони повернутись до своїх домівок

На місці прильоту — купа цеглин і залізяччя, крізь діряву стіну залишків будівлі видні стільці та навчальне приладдя. Місцеві жителі говорять, що людей в спортзалі навчального закладу, куди влучили росіяни, не було – навчання тут не проводилось. КМДА звітує про постраждалих. Жертви могли бути жахливими, якби приліт трапився ввечері — в спортзалі працювали гуртки для дітей — спортивні і малювання для дітей 8 — 10 років. Малювання проходило саме у тій будівлі, яка зруйнована.

Мешканці шестиповерхівки, що поруч з прильотом, чекають на рішення влади щодо можливості повернутись додому. Будинок вцілів, але чи залишився безпечним для мешканців. Люди говорять, що чули постріл ППО, а потім одразу падіння ймовірно уламків.

На місці працюють МНС, приїхали співробітники "Червоного хреста", відзначився мер міста. На балконі одного з будинків навколо розгублена бабуся змітає віником скло і пил. Скло продовжує падати з вікон багатоповерхівок на асфальт - пішоходам не дають пройти, вулиця перегороджена повністю.

Скло з вікон багатоповерхівок падає і досі

Поліція відганяє громадянських і фахових репортажників та стрімерів. Навколо скупчився натовп. Те, що росіяни можуть завдати повторного удару, як вони це робили не раз, здається, нікого не турбує.

– Ви живете поруч? — питаю у жінки із маленькою собачкою на руках. Песик тремтить, господиня говорить — від страху. Добре, що пережила обстріл.

Жінка почула вибухи, в її будинку вікна витримали. Але їй зараз страшніше залишатись вдома.

– Всюди страшно, але коли ти не розумієш, що сталось, страшніше, тож я вийшла сюди.

Люди бояться говорити на камеру. Однак охоче розмовляють не під запис. Враження єдині: не встигли злякатись, потім прийшло полегшення, що живі, потім — страх, що хтось загинув. Вдяглись, пішли на вулицю.

"Я вийшла, щоб сходити до "Фори", — говорить місцева мешканка Юля. — Думала, все буде як завжди — або тренувальна тривога, або хвилин 20 до "прильоту" є, тож встигну. Потім все почало вибухати. Перша думка — а де бомбосховище найближче? Друга — у мене вдома собака зачинена! Я автоматично побігла за собакою".

Юля посміхається, але визнає, що дуже налякана.

В кав'ярні поруч із місцем прильоту молода жінка Ксенія із сином — в куртках поверх піжам. Вона говорить: син ще спав, коли пролунали вибухи, тож швидко розбудила, взяла документи і вибігли.

"Син подивився на побиті автівки і сказав: "Мама, добре, що ми автівку не купили. Зараз би її теж розбили". Ми розслабились. Ми ж живемо на Печерську, тут ніби-то безпечно. Я сіла випити кави, тут вибухи, вікна вилетіли, квартира в пилу. Що робити? Якщо бігти на вулицю, може бути потвор. Якщо залишатися в будинку — може бути приліт. А у нас будинок із газом. Ми схопили документи і вибігли подалі від місця прильоту. В квартирі — думаю, що посуд, меблі — все розбите".

Її будинок знаходиться у 50 метрах від місця прильоту. Шестиповерхівка вціліла, але поліція допустила тільки людей, які прийшли забрати тварин і літніх родичів. Наразі нікого в будинок не пускають — перевіряють його на безпеку для людей.

"Ти знаєш ніби-то, що робити, але насправді в такій ситуації розгублюєшся, — говорить вона. — Я рада, що ми спали в піжамах і змогли просто швидко вибігти. Я шкодую, що залишила ноутбук. А "тривожну валізку" давно вже перестала збирати. Вийшли на вулицю — людей 20 біля будинку, всі знімають на відео руйнування. Я говорю: "Давайте в укриття. Може бути повторний приліт!" А у нас найближче укриття — поруч із місцем падіння уламків або треба бігти до метро, а це дуже далеко".

Вона починає говорити із кимось телефоном:"Коли думаєш про прильоти, це страшніше, ніж коли це з тобою відбувається. Але головне — я зрозуміла, що взагалі не знаю, що робити".

Поруч літня жінка говорить телефоном: "У мене вікна вилетіли, але я жива, все ок".

Ірина Павлівна мешкає в будинку поруч з пошкодженою будівлею. Там же, де і жінка з сином.

"Тільки присіла подивитись телевізор, що там є, коли — вибух, — розповіла вона "Телеграфу". — Бац - і все! Повилітали вікна, двері, все стало сизе, біле, туман. Злякатися не встигла. У нас в будинку повилітали лише вікна, сам будинок цілий".

Вона говорить, що до неї підходив психолог із пропозицією допомогти, але вона відмовилась. Виїжджати з будинку не збирається, бо надворі вже не так холодно.

"Батареї теплі, я потрогала, так що не пропадемо, — говорить Ірина Павлівна. — Якщо що, будемо спати вдягені".

Розташований поруч елітний ЖК не постраждав, але, здається, місцеві мешканці налаштовані менш оптимістично. Хоча люди говорять, що на 15 поверсі ЖК повідчинялись вікна. Коли кореспондент "Телеграфу" підходила до місця розбору завалів, з вулички, що веде до елітного житлового масиву, спішно виїжджала череда дорогих автівок.