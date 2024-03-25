Ракетний удар по Києву: жертви могли бути страшними, у постраждалій будівлі працювали дитячі гуртки

Кількість постраждалих досягла 10

Вранці в понеділок, 25 березня, Росіяни завдали ракетного удару по Києву. Вони вдарили по столиці балістичними ракетами, пошкоджено триповерхову будівлю, постраждало 10 людей, але все могло б бути набагато гірше.

Місцеві жителі розповіли "Телеграфу", що людей у спортзалі навчального закладу, куди поцілили росіяни, не було – навчання студентів тут не проводилось. Жертви могли бути жахливими, якби приліт стався увечері: у спортзалі працювали гуртки для дітей 8-10 років. Вони займалися там спортом та малюванням. Малювання проходило саме у тій будівлі, яка зруйнована.

У КМВА повідомили, що кількість постраждалих у Печерському районі Києва зросла до 9 осіб. Двоє постраждалих госпіталізовано, одна з них — дитина, у 5 осіб — гостра реакція на стрес. Рятувальні роботи продовжуються, ці цифри можуть бути не остаточними.

Мер столиці Віталій Кличко уточнив, що поряд зі зруйнованим у Печерському районі будинком знаходиться гуртожиток, де було багато людей. На щастя, там руйнувань нема, і ніхто не постраждав. За останньою інформацією від нього, у пошкодженій будівлі було травмовано 10 людей.

Детальніше читайте у репортажі "Телеграфа" з місця: Постраждалі від вибуху на Печерську: "Вже не так холодно, так що не замерзнемо" (фото, відео)

Як повідомляв "Телеграф", за даними ЗМІ, ціллю ракетної атаки на Київ 25 березня були офіси СБУ. Дві балістичні ракети росіяни націлили на приміщення, де були чиновники.