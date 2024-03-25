Таких ракет у росіян багато, їх нема куди подіти: Гуменюк прокоментувала удар по Києву

Відомо вже про 7 постраждалих

За кілька секунд після оголошення тривоги у Києві прогриміли потужні вибухи. Росіяни атакували столицю балістичними ракетами, ймовірно, це були протикорабельні ракети "Циркон" або "Онікс". Таких ракет у запасі країни-агресора ще багато.

Керівник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк сказала "24 Каналу", що військові попереджали, що після виборів у Росії "в них буде певне загострення". Зокрема йшлося про застосування ворогом різних видів ракетного озброєння у різних регіонах України.

"Протикорабельних ракет у росіян досить багато, а використовувати їх окупантам нема куди. Якщо вони почнуть бити цивільними судами, посилаючись на призначення цих ракет, світова спільнота відреагує дуже бурхливо. Станом на сьогодні це не основне завдання ворога", — пояснила вона.

Гуменюк додала, що очевидно Росія намагається застосувати свій ракетний потенціал. Оскільки протикорабельні ракети є досить специфічними та мають надзвичайно високу швидкість, противник, ймовірно, розраховує, що українські системи ППО не зможуть їх збити.

Станом на 12:50 відомо про 7 постраждалих у Печерському районі столиці, двох з них госпіталізовано, повідомили у ДСНС. Там уламки ракети пошкодили нежитлову триповерхову будівлю, яка була спортзалом державного навчального закладу. У сусідніх житлових будинках пошкоджено вікна.

Раніше "Телеграф" розповідав про властивості ракет "Циркон" та "Онікс", якими міг бути атакований Київ. Обидві є вкрай складними цілями для ППО.