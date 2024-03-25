Таких ракет у россиян много, их некуда девать: Гуменюк прокомментировала удар по Киеву

Известно уже о семи пострадавших

Через несколько секунд после объявления тревоги в Киеве прогремели мощные взрывы. Россияне атаковали столицу баллистическими ракетами, предположительно, это были противокорабельные ракеты "Циркон". Таких ракет в запасе у страны-агрессора еще много.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сказала "24 Каналу", что военные предупреждали, что после выборов в России "у них будет определенное обострение". В частности речь шла о применении врагом различных видов ракетного вооружения по разным регионам Украины.

"Противокорабельных ракет у россиян достаточно много, а использовать их оккупантам некуда. Если они начнут бить по гражданским судам, ссылаясь на назначение этих ракет, мировое сообщество отреагирует очень бурно. По состоянию на сегодняшний день это не основная задача врага", — объяснила она.

Гуменюк добавила, что очевидно, Россия пытается применить свой ракетный потенциал. Так как противокорабельные ракеты достаточно специфичны и имеют чрезвычайно высокую скорость, противник, вероятно, рассчитывает, что украинские системы ПВО не смогут их сбить.

По состоянию на 12:50 известно о 7 пострадавших в Печерском районе столицы, двое из них госпитализированы, сообщили в ГСЧС. Там обломки ракеты повредили нежилое трехэтажное здание которое являлось спортзалом государственного учебного заведения. В соседних жилых домах повреждены окна.

Ранее "Телеграф" рассказывал о свойствах ракет "Циркон" и "Оникс", которыми мог быть атакован Киев. Обе они являются крайне сложными целями для ППО.