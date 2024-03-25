По Києву все ж таки вдарили "Цирконом"? Аналітики вказали на важливі деталі

Країна-терористка ретельно приховувала дані про це озброєння, але незабаром вони можуть з’явитися у ЗСУ

Робочий тиждень розпочався в Києві з ракетного удару, але обидві цілі були збиті протиповітряною обороною (ППО). Defense Express стверджує, що Росія застосувала новітні ракети ЗМ22 "Циркон", уламки яких тепер можна проаналізувати, щоб дізнатися більше інформації про ці авіаснаряди.

Уламки, що впали, дозволять дізнатися, які матеріали використовуються при виробництві цих ракет. Загалом це надасть можливість Україні зрозуміти, який насправді рівень технологій у хвалених і засекречених російських авіаснарядів, повідомляє Defense Express з посиланням на власні джерела.

Ракети "Циркон" вважаються однією з нових розробок Росії. Країна-терористка не оприлюднила докладних фото та відео цих авіаснарядів. У відкритому доступі були лише неякісні ролики. Заявлені Міноборони РФ характеристики теж під сумнівом.

Повноцінний аналіз уламків ракет "Циркон" дозволить дізнатися, наскільки потужними вони є. Серед іншого, будуть взяті до уваги такі аспекти:

система наведення;

тип двигуна;

використовувані матеріали;

звідки запускалися ракети.

У Defense Express стверджують, що це уламок ракети "Циркон"

Зазначимо, що э версія, ніби Росія не вперше використовує "Циркон". Цією ракетою вдарили по Києву 7 лютого, але тоді добре спрацювала ППО. Однак на Заході засумнівалися, що РФ застосувала Циркон. Експерти вказали на невідповідність збитої повітряної мети заявленим характеристикам. Нібито вона буде невловимою для ППО.

Нагадаємо, дві ракети ніби-то "Циркон" були запущені Україною з території окупованого Криму. Захисникам неба вдалося збити їх, але уламки наробили лиха. У Печерському районі вони впали на спортзал, який належить одному з навчальних закладів. Постраждали 10 людей.

Уламки, ймовірно, "Циркона" також впали в приватному секторі на лівому березі Києва. Відомо про п’ятьох постраждалих. Без жертв.

Раніше "Телеграф" писав, що через вибухи у Києві могло бути багато жертв. У понеділок там працювали дитячі гуртки.