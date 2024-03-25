По Киеву все же ударили "Цирконом"? Аналитики указали на важные детали

Страна-террористка тщательно скрывала данные об этом вооружении, но скоро они могут появиться у ВСУ

Рабочая неделя началась в Киеве с ракетного удара, но обе цели были сбиты противовоздушной обороной (ПВО). Defense Express утверждает, что Россия применила новейшие ракеты ЗМ22 "Циркон", обломки которых теперь можно проанализировать, чтобы больше узнать информации об этих авиаснарядах.

Упавшие обломки позволят узнать, какие материалы используются при производстве этих ракет. В целом это предоставит возможность Украине понять, какой на самом деле уровень технологий у хваленных и засекреченных российских авиаснарядов, сообщает Defense Express со ссылкой на собственные источники.

Ракеты "Циркон" считаются одной из новейших разработок России. Страна-террористка не обнародовала подробные фото и видео этих авиаснарядов. В открытом доступе были лишь некачественные ролики. Заявленные Минобороны РФ характеристики тоже под вопросом.

Полноценный анализ обломков ракет "Циркон" позволит узнать, насколько мощными они являются. Среди прочего, будут взяты во внимание такие аспекты:

система наведения;

тип двигателя;

используемые материалы;

откуда запускались ракеты.

В Defense Express утверждают, что это обломок ракеты "Циркон"

Отметим, что существует версия, якобы Россия не впервые использует "Циркон". Этой ракетой ударили по Киеву 7 февраля, но тогда отлично сработала ПВО. Однако на Западе засомневались, что РФ применила "Циркон". Эксперты указали на несоответствие сбитой воздушной цели заявленным характеристикам. Якобы она будет неуловимой для ПВО.

Напомним, две ракеты, предположительно "Циркон", были запущены по Украине с территории оккупированного Крыма. Защитникам неба удалось сбить их, но обломки наделали беды. В Печерском районе они упали на спортзал, принадлежащий одному из учебных заведений. Пострадали 10 человек.

Обломки предположительно "Циркона" также упали в частном секторе на левом берегу Киева. Известно о пяти пострадавших. Без жертв.

Ранее "Телеграф" писал, что из-за взрывов в Киеве могло быть много жертв. В понедельник там работали детские кружки.