"Циркон" не оставляет шанса успеть в укрытие: эксперт назвал время подлета ракеты к городам Украины

Эксперт Defense Express Валерий Рябых рассчитал время подлета российской ракеты "Циркон", которой по предварительным данным, в понедельник был атакован Киев, к некоторым городам Украины. Он отмечает, что в случае удара этими ракетами будет очень сложно предупредить об атаке заранее.

Он пояснил, что сложно зафиксировать момент пуска "Циркона". Об этом Рябых сказал в комментарии Telegram-каналу "Труха".

Согласно его расчетам, если, как это произошло при атаке на Киев 25 марта, ракеты будут запускаться с территории оккупированного Крыма, то она долетит:

до Киева — за 6-8 минут;

— за 6-8 минут; до Харькова — за 6,5-8,5 минут;

— за 6,5-8,5 минут; до Одессы — за 3-5 минут;

— за 3-5 минут; до Львова — за 10-12 минут.

Напомним, согласно выводам Defense Express, Россия применила для удара по Киеву новейшие ракеты ЗМ22 "Циркон". Их обломки необходимо проанализировать, чтобы получить как можно больше информации об этих авиаснарядах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что представляет собой российская ракета "Циркон". Это гиперзвуковая ракета, которая летит как самолет и разгоняется до невероятной скорости с помощью двух мощных двигателей.