Росіяни продовжують інтенсивно атакувати позиції ЗСУ: що відбувається на фронті (карта)
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Ворог завдав 5 ракетних та 74 авіаційних ударів, здійснив 152 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах
Триває 763 день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 26 березня на фронті сталося 67 бойових зіткнень. Ворог намагається прорвати оборону українських військ.
На Куп’янському напрямку росіяни здійснили одну безуспішну атаку. Це сталося поряд з Іванівкою Харківської області, повідомили у Генштабі ЗСУ.
На Лиманському напрямку наші воїни відбили 13 атак ворога. Бої йшли на Луганщині в районі Білогорівки та на Донеччині в районах населених пунктів Терни, Ямполівка та на північ від Веселого, де росіяни за підтримки авіації, намагалися прорвати оборону наших військ.
На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога. Росіяни атакували у районах населених пунктів Іванівське, Богданівка та Кліщіївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 9 російських атак. Бої точилися в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Невельське та Первомайське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку наші воїни продовжують стримувати ворога у районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Урожайне. Ворог за підтримки авіації 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації сім разів атакував позиції українських захисників. Росіяни атакували біля Старомайорського Донецької області, в районі Роботиного та на північний захід від Вербового Запорізької області.
На Херсонському напрямку противник продовжує прагнути вибити українських воїнів із плацдармів на лівому березі Дніпра. За добу 26 березня росіяни тричі безуспішно атакували позиції наших військ у районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що незадовго до півночі 27 березня у російському Бєлгороді пролунали вибухи. Є постраждалий та руйнування.