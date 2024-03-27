Россияне продолжают интенсивно атаковать позиции ВСУ: что происходит на фронте (карта)

Враг нанес 5 ракетных и 74 авиационных ударов, совершил 152 обстрела из РСЗВ по позициям наших войск и населенным пунктам

Идет 763-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 26 марта на фронте произошло 67 боевых столкновений. Враг пытается прорвать оборону украинских войск.

На Купянском направлении россияне совершили одну безуспешную атаку. Это произошло рядом с Ивановкой Харьковской области, сообщили в Генштабе ВСУ.

Купянское направление на карте deepstate

На Лиманском направлении наши воины отразили 13 атак врага. Бои шли на Луганщине в районе Белогоровки и на Донетчине в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка и севернее Веселого, где россияне при поддержке авиации, пытались прорвать оборону наших войск.

Лиманское направление на карте deepstate

На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 7 атак врага. Россияне атаковали в районах населенных пунктов Ивановское, Богдановка, Клещеевка Донецкой области.

Бахмутское направление на карте deepstate

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили 9 российских атак. Бои шли в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Невельское и Первомайское Донецкой области.

Авдеевское направление на карте deepstate

На Новопавловском направлении наши воины продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Урожайное. Враг при поддержке авиации 26 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Новопавловское направление на карте deepstate

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 7 раз атаковал позиции украинских защитников. Россияне атаковали возле Старомайорского Донецкой области, в районе Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Ореховское направление на карте deepstate

На Херсонском направлении противник продолжает стремиться выбить украинских воинов с плацдармов на левом берегу Днепра. За сутки 26 марта россияне 3 раза безуспешно атаковали позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Херсонское направление на карте deepstate

Ранее "Телеграф" сообщал, что незадолго до полуночи 27 марта в российском Белгороде прогремели взрывы. Есть пострадавший и разрушения.