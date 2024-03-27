Война — день 763: россияне вновь нацелились на Харьков, а в Белгороде гремят взрывы

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты пытаются сконцентрировать усилия на том, чтобы прорвать украинскую оборону на Новопавловском направлении, а также прощупывают позиции ВСУ на Лиманском. При этом россияне не отказываются от планов по дальнейшему захвату украинских территорий и вновь нацелились на Харьков, не исключая и того, что он будет полностью разрушен в процессе. На фоне этого в ряде российских областей уже стали традиционными взрывы, а прилеты наблюдаются и в крупных городах.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 27 марта, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В российском Белгороде ночью слышали взрывы

С ситуацией в Украине за 24 марта можно ознакомиться в материале: Война — день 760: массированная ракетная атака в оккупированном Крыму, "прилеты" в Белгороде

Информацию за 25 марта смотрите по ссылке: Война — день 761: оккупанты меняют тактику, обмен ударами дальнобойным оружием продолжается

О том, что происходило 26 марта, читайте в материале: Война — день 762: россияне продолжают терроризировать украинские города, но и в ответ прилетает