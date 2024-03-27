Війна — день 763: росіяни знову націлилися на Харків, а в Бєлгороді гримлять вибухи

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти намагаються сконцентрувати зусилля на тому, щоби прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку, а також промацують позиції ЗСУ на Лиманському. При цьому росіяни не відмовляються від планів щодо подальшого захоплення українських територій і знову націлилися на Харків, не виключаючи і того, що його повністю зруйнують у процесі. На тлі цього у ряді російських областей вже стали традиційними вибухи, а прильоти спостерігаються і у великих містах.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 27 березня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У російському Бєлгороді вночі чули вибухи

З ситуацією в Україні за 24 березня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 760: масована ракетна атака в окупованому Криму, "прильоти" у Бєлгороді

Інформацію за 25 березня дивіться за посиланням: Війна — день 761: окупанти змінюють тактику, обмін ударами далекобійною зброєю продовжується

Про те, що відбувалося 26 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 762: росіяни продовжують тероризувати українські міста, але й у відповідь прилітає