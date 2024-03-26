"Не шкода біоматеріалу": пропаганда в РФ вже не приховує геноцид, називають свої цілі у Харкові та Одесі

У російському інформпротрансвті почали вже відкрито говорити про геноцид

На тлі останніх кровожерливих ракетних обстрілів України у російському пропагандистському просторі почали відкрито закликати до знищення українців. Це потрібно скоріше доносити до заходу.

Про це в інтерв’ю NV заявив президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ Михайло Гончар. Під час інтерв’ю з ним ведучий розповів, що останнім часом у російському інформпротрансві почали вже відкрито говорити про геноцид.

"Розповідаючи про міста Донбасу, йде теза: пригадаємо блокадний Ленінград там багато людей загинуло, але туди людей навезли і цей дух Пітера, завдяки архітектурі, завдяки якійсь там крутості, він залишився. І тому ця істота прямо говорить, мені не шкода біологічного матеріалу, це він про людей... Нічого страшного, якщо ці міста (мова про Одесу і Харків — Ред.) будуть повністю знищені. мова. Ну і в принципі нове населення навезеться, і воно вже буде російським, але буде ще там якийсь місцевий колорит. Ось по суті вони у своєму публічному просторі ідею знищити все живе навіть не приховують", — зазначає ведучий.

У відповідь Гончар додав, що росіяни не тільки не приховують своєї мети, але, на жаль, вони вже це демонструють. За приклад, він наводить Маріуполь.

"Тут спрацьовує генетична їхня психологія орди. Орда йде і все знищує. Ну це зараз сучасний різновид орди, вони налаштують те, що їм потрібно і здійснять необхідні міграційні заходи для того, щоб змінити структуру суспільства на цих окупованих територіях. Власне, це механізм знищення України в Україні", — сказав експерт і додав, що важливо це розуміння доносити до наших західних партнерів, які живуть у якійсь такій ілюзії про "велику російську культуру", яка ніби існує окремо від Путіна. "Ніби путінський режим — це щось тимчасове і безглузде. Насправді це все органічно поєднані речі, які зараз набувають такого апофеозу"

Нагадаємо, що, на думку Гоначара, зараз захоплення Харкова та Одеси є стратегічною метою РФ. При цьому тільки сьогодні, 26 березня, в російському опозиційному ЗМІ вийшла стаття, в якій джерела наближені до Путіна, коментуючи його плани на новий президентський термін, практично всі сходяться на тому, що зараз мета диктатора — Харків.

Раніше ми повідомляли про те, що у ЗСУ впевнені, що РФ не має шансів для реалізації планів із захоплення Харкова.