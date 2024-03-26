Росіяни вдарили по Харкову, є приліт: подробиці

Російські терористи знову атакували Харків ракетами. Влада говорить про приліт.

Про це повідомляє пресслужба ХОВА. За її даними, метою ворога стала громадянська інфраструктура.

"Зафіксовано потрапляння у Шевченківському районі. Інформація про постраждалих цієї хвилини не надходила. Огляд місця профільними службами триває", — йдеться у повідомленні.

Як видно на фото у мережі, після вибуху над містом здійнявся дим. За попередньою інформацією, вибух стався за хвилину до оголошення повітряної тривоги.

Незабаром мер Харкова Ігор Терехов додав, що за попередніми даними, удар зазнав району житлової забудови.