Россияне ударили по Харькову, есть прилет: подробности

Удар пришелся по гражданской инфраструктуре

Российские террористы снова атаковали многострадальній Харьков, в котором после последних обстрелов практически нет света. Власти говорят о прилете.

Об этом сообщает пресс-служба ХОВА. По её данным, целью врага стала гражданская инфраструктура.

"Зафиксировано попадание в Шевченковском районе. Информация о пострадавших в эту минуту не поступала. Осмотр места профильными службами продолжается", — говорится в сообщении.

Как видно на фото в сети, после взрыва над городом поднялся дым. По предварительной информации, взрыв произошел за минуту до объявления воздушной тревоги.

Вскоре мэр Харькова ИгорьТерехов добавил, что по предварительным данным, удар пришелся по району жилой застройки.

Обновлено 12:14: в Харькове повторный взрыв — РБК "Украина".

Еще через несколько минут Терехов уточнил, что пострадало нежилое здание, в находящейся рядом многоэтажке вылетели стекла. Раненых и погибших, к счастью, нет.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как живет Харьков на третий день блекаута. Городу не привыкать жить в экстремальных условиях и поэтому трудно найти нерабочий из-за отсутствия электроэнергии магазин, медицинский центр, аптеку или точку общественного питания. При этом в каждом заведении можно зарядить гаджеты без проблем. Также на помощь харьковчанам прибыл Food Train.