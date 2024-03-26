Все-таки пойдут на Харьков или даже на Киев? СМИ узнали, что говорят в Кремле о новых планах Путина

Путин будет продолжать свою кровожадную войну

Российские "политические элиты" уверены, что Путин собирается продолжать войну время нового президентского срока, однако их оценки относительно того, какие он сейчас ставит цели, расходятся. Одни считают, что диктатор готов идти до конца, а другие, что он ограничится более реалистичными целями.

Об этом пишет "Медуза". Так, один из собеседников, близких к Кремлю, считает, что после не столь результативного контрнаступления ВСУ Путин "почувствовал слабость Украины" и готов идти хоть до Киева. Дескать "надо будет мобилизацию — объявит. Если надо будет экономику еще сильнее передвинуть на военные рельсы. Он пошел на принцип".

Другой собеседник, близкий к АП, напротив, считает, что высшее руководство страны ставит перед собой "более реалистичные цели". Этими "реалистичными" целями он считает оккупацию Харькова и постепенное сворачивание войны. Он аргументирует свою позицию последними заявлениями Путина о создании "санитарной зоны" вокруг Белгородской области.

По словам источников "Медузы" среди "российских элит", высокопоставленные силовики убеждены, что армии РФ якобы по силам оккупировать Харьков, а вот дальнейшее продвижение вглубь Украины "затруднительно".

"Символически это тоже победа. Город-миллионник, где много русскоязычного населения", — говорит один из собеседников.

При этом все источники отмечают: информации о том, что решение о масштабном наступлении на Харьков уже принято, у них нет. Однако они сходятся во мнении, что это "вполне вероятный сценарий", который в теории может потребовать новой волны мобилизации. Теракт в "Крокус Холле" по данным собеседников журналистов на принятии решения по мобилизации никак влиять не будет — "к ней давно почти все готово, дело только в ситуации на фронте".

Напомним, что в ВСУ уверены, что у РФ нет шансов для реализации планов по захвату Харькова.